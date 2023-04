Il Girone B si deciderà in volata Corsa a quattro per la Seconda

Tutto aperto nel Girone B della Terza Categoria a 90’ dal termine. Sabato prossimo, alle 15, saranno quattro le squadre che si giocheranno l’unica promozione diretta in Seconda. Le prime quattro, forti di altrettante vittorie casalinghe, sono già sicure di partecipare almeno ai play-off. La Virtus Rifredi, dopo il successo 2-1 sul Vaglia, mantiene un punto di vantaggio sull’Unione Sport Firenze City, che ha vinto per 4-1 lo scontro diretto con la Sandro Vignini Vicchio. La coppia al terzo posto rimane a due lunghezze dalla vetta: il Reconquista ha battuto la Sales per 2-1; l’Atletico Figline ha travolto la Floria Grassina Belmonte per 5-0. Da decidere l’ultimo posto nei play-off. La Sandro Vignini Vicchio, con un punto di vantaggio, ha in mano la qualificazione se batte in casa il Tosi. Altrimenti possono ancora sperare Carbonile, Cavallina e Sales, tutte racchiuse nello spazio di tre punti dai mugellani.