Il Figline rallenta la corsa Porta Romana, che sorriso

Il turno infrasettimanale del girone "B" di Eccellenza ha partorito alcuni risultati a sorpresa, confermando che febbraio è sempre il mese della verità per le squadre. Non cambia nulla al vertice: la capolista Figline spreca l’opportunità di allungare il suo vantaggio sulle inseguitrici. Solo la Castiglionese ha mostrato segnali di rinascita battendo il Signa. Crolla di nuovo la Fortis, stavolta in trasferta e il Firenze Ovest in casa contro la Rondinella. Torna a vincere il Porta Romana. Ha riposato il Pontassieve. Questi i risultati.

Sinalunghese-Figline 1-1. La capolista poteva allungare il vantaggio se Vangi non si fosse fatto parare da Marini il rigore. Per fortuna, l’attaccante gialloblù a riportato il risultato in parità dopo il gol di Bucaletti.

Castiglionese-Signa 2-0. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare confermano che non è un buon momento per il Signa. Prima del gol di Faloni si è infortunato Giuliani. Trasportato all’ospedale per accertamenti per una botta ad un rene. Poi il raddoppio di Redi.

Firenze Ovest-Rondinella 0-3. Grazie a Renna, Mazzolli e al nuovo acquisto Viganò, la Rondinella esce vittoriosa dal campo di un Firenze Ovest in giornata negativa. Espulso Mazzolli. Nuova Foiano- Fortis 2-0. E’ decisamente un periodo poco felice per l Fortis. Dopo l’autorete di Calzolai, il sapore amaro della sconfitta riassapora al raddoppio da Cacioppini. Sotto di due gol la Fortis ha cercato di reagire ma non è stata capace di "graffiare" la difesa aretina. Paternò ha colpito una traversa, espulso al 92’ Donatini.

Porta Romana-Prato 2000 2-0. Dopo un lungo digiuno il successo riporta un po’ di entusiasmo. Buona gara del collettivo di Carobbi facilitata dall’espulsione di Natali. Nella ripresa i pratesi non hanno impensierito la difesa arancionero. Positivo esordio di Javer Gonzales l’autore del secondo gol dopo quello su rigore dell’esperto Di Vito. Bene Mazzanti e Bizzetti. Colligiana-Baldaccio Bruni 1-1. La Baldaccio era pronta a cantar vittoria per il gol di Torzoni. Al 91’ Manganelli spegne gli entusiasmi.

Chiantigiana-Mazzola Valdarbia 0-2. Un’altra vittoria, la seconda di fila a conferma di un buon stato di salute del Mazzola. I gol: Baroni e Mearini.

Giovanni Puleri