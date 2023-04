Il Figline è già in serie D La Chiantigiana va giù

Con la vittoria del Porta Romana sulla Castiglionese, la capolista Figline rimasta ferma per il turno di riposo, ha ottenuto la matematica promozione in serie D. I penultimi 90 minuti di Eccellenza, hanno decretato altre sentenze nel girone B: Chiantigiana e Prato 2000 retrocedono in Promozione.

Per la sfida salvezza fra Firenze Ovest e Porta Romana, c’è da aspettare l’ultima giornata (l’Ovest starà fermo per il turno) per sapere su quale campo si giocherà la sfida.

Porta Rom.-Castiglionese 1-0. Con il gol vincente di Caschetto il Porta Romana nell’uovo di Pasqua trova una bella sorpresa. La squadra di Carobbi ritrova il sorriso e spera ancora.

Nuova Foiano-Colligiana 0-1. Vittoria importante per la squadra senese che mira a chiudere la stagione al secondo posto. La rete è di Noferi.

Fortis-Mazzola Valdarbia 1-2. Baroni e Nassi regalano la vittoria a un Mazzola che ambisce sempre ai play off. Per la Fortis la rete è di Bruni su rigore. Partita è stata sospesa per alcuni minuti per consentire di riportare la calma in tribuna.

Prato 2000-Rondinella 0-3. Tutto facile per la Rondinella che con Renna (doppietta) e Cragno mira ancora al posto play off.

Pontassieve-Bald. Bruni 2-0. È decisamente un Pontassieve che non conosce ostacoli, che nonostante la concorrenza vuole il posto play off. Le reti: Adami (rigore) e Cassai.

Sinalunghese-Fir. Ovest 0-3. Iniziata con qualche minuto di ritardo, la Sinalunghese con Bucaletti, Bencini e Pasquinucci ha stesso l’Ovest.

Zenith Prato-Signa 0-1. Con Giuliani il Signa torna a sorridere.

Lastrigiana-Chiantigiana 1-0. Con il gol di Manganiello la salvezza è matematica.

La classifica: Figline punti 60; Colligiana 56; Castiglionese 54; Zenith Prato 50; Rondinella e Mazzola Valdarbia 49; Pontassieve 48; Signa 47; Fortis 43; Lastrigiana e Sinalunghese 39; Foiano 38; Baldaccio Bruni 37; Firenze Ovest 36; Porta Romana 34; Chiantigiana 23; Prato 2000 8 punti.

Giovanni Puleri