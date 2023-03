Il Figline cerca l’allungo Ovest e Porta Romana: ora è vietato sbagliare

A sei giornate dal termine del campionato nel girone "B" la lotta per il vertice e la salvezza anima il finale di stagione. La capolista Figline ospita la Baldaccio e mira a mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Per Porta Romana e Firenze Ovest la lotta per la salvezza entra nella fase decisiva. Ieri si è giocato Zenith Prato-Chiantigiana (1-1). Riposa il Signa 1914. Queste le gare di oggi delle 14,30.

Figline 1965-Baldaccio Bruni. Il Figline dopo lo scivolone di Colle mira a rimettere in moto la classifica. Gialloblù privi di Degl’Innocenti e Mazzei. Ospiti senza Sbardella e Giovagnini.

Lastrigiana-Porta Romana (0-0). È uno spareggio salvezza fra le due fiorentine. La squadra di casa cerca la vittoria per mettere al sicuro la classifica, nonostante le assenze di Borgioli, Fioravanti e Lenzini. Ospiti privi di Corsi, Di Vito e Manetti.

Rondinella Marzocco-Mazzola Valdarbia. Al "Bozzi" si gioca una sfida di spessore con la squadra di Francini priva di Antongiovanni e Amoddio. Ospiti al completo.

Fortis Juventus-Castiglionese. La novità al "Romanelli" è il ritorno in panchina di Matteo Innocenti sperando nei tre punti necessari per un posto nei play off. Nella Fortis non ci saranno Campagna, Torricelli, Guidotti e Donatini.

Pontassieve-Firenze Ovest. Brachi non avrà Adami ma recupera Visibelli e Di Leo. Il Firenze Ovest si presenta al completo.

Giovanni Puleri