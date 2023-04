Il Figline a un passo dal traguardo Basta un solo punto

Il Figline potrebbe vincere oggi il girone B. Serve un punto per la matematica promozione e cercherà di prenderlo sul campo della Rondinella. Per i play off lotta apertissima per l’ultimo posto disponibile con quattro squadre ancora in lizza. In coda al "Paoli" scontro salvezza fra Firenze Ovest e Porta Romana. Le gare di oggi alle 15. Rondinella -Figline (arbitro Curcio di Siena). La capolista Figline si presenta al "Bozzi" senza Mazzei. I biancorossi senza Antongiovanni e Renna. Firenze Ovest-Porta Romana (Bassetti di Lucca). Squadre al completo. Baldaccio Bruni-Fortis (Merlino di Pontedera). Allo "Zanchi" Fortis priva della punta Guidotti. Castiglionese- Lastrigiana (Salerno di Catania). È una trasferta che la Lastrigiana di Bartalucci dovrà capitalizzare per evitare le sabbie mobili. Squadra al completo. Colligiana-Pontassieve (arbitro Buchignani di Livorno). Il Pontassieve che in settimana avrà un nuovo vertice societario, a Colle cerca un posto play off. Assente solo Cassai. Signa 1914-Prato 2000 (arbitro Poggianti di Livorno). La squadra di Scardigli che si presenta senza gli squalificati Coppola e Diegoli. Giovanni Puleri