Il Fiesole cambia tutto Entra Frijia, esce Niccoli

Grandi cambiamenti nella struttura direttiva e tecnica del Fiesole calcio. Il nuovo presidente è l’imprenditore Vito Frijia, che avrà come vice Gianluca Calderini, in accordo con l’ex numero uno biancoverde Giampiero Niccoli che ha deciso di lasciare l’incarico. La notizia dell’ultima ora è l’arrivo a Fiesole di Stefano Rossi che andrà a ricoprire il fondamentale ruolo di direttore generale e sarà anche lui proprietario di quote del club.

Rossi ha interrotto il rapporto di collaborazione col Novoli dopo dodici anni ricchi di successi: "Lascio una società che rimarrà sempre nel mio cuore - afferma Rossi -. Ringrazio il presidente Travagli e tutto lo staff, i giocatori e le famiglie, per la fiducia che mi è stata accordata. Arrivo a Fiesole con tante motivazioni in un sodalizio storico e ricco di blasone sportivo. Tutti insieme cercheremo di fare calcio con entusiasmo, passione e attaccamento ai colori sociali".

Poi tiene a precisare: "Frijia e Calderini – continua Rossi – sono due grandi imprenditori e soprattutto due amici veri. Vogliamo portare una filosofia di calcio stile ‘Cantera’ con il settore giovanile che sarà una risorsa fondamentale per una società che vuole crescere ancora. Allenerò i bambini del 2015 come ho fatto anche a Novoli. Ringrazio il gruppo storico dirigenziale formato da persone come Lapo Calamai, Cristiano Bartoloni, Nereo Barbieri, Giacomo Benzi, Giampiero Niccoli, Giorgio Dini, Samuele Ruggeri, il nuovo direttore sportivo Francesco Martongelli e tanti altri che sono vicini al Fiesole calcio".

Per quanto riguarda il calciomercato la parola passa al ds Martongelli: "La panchina di Promozione è stata affidata a Francesco Perini. Abbiamo mantenuto in rosa i giocatori più importanti della scorsa stagione, integrando l’organico con elementi di esperienza in categoria quali gli attaccanti Gregorio Renna e Lorenzo Bargelli, il classe ’96 Martini, l’esterno basso Barzini, il difensore Cosimo Marchi, insieme a Gori dal Firenze Ovest e Paggetti dallo Scandicci; con loro alcuni giovani fra i quali Melosi (dal San Donato) e Russo dalla Pistoiese. Lavoreremo anche per portare i migliori Juniores in Prima squadra".

Infine un commento sul girone B di Promozione: "Il Fiesole è in un vero raggruppamento di ferro. Da neo promossa non ci poniamo obiettivi precisi, ma cercheremo sempre di ben figurare".

Francesco Querusti