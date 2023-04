Il Dicomano rilancia scampato il pericolo

Una stagione sofferta per il Dicomano, ma alla fine è tornato il sereno con la salvezza ottenuta nei play out contro la Rignanese. "La stagione - afferma il presidente, Roberto Ciulli - è finita bene perchè in extremis abbiamo conquistato la permanenza in categoria, ma è stata un’annata stressante. Da ricordare che ad agosto dello scorso anno, dopo la splendida campagna acquisti condotta dal ds Loriano Maiani, avevo pronosticato un campionato dove ci saremmo divertiti molto e sofferto poco. Purtroppo non è andata così, secondo il parere mio e della dirigenza societaria avevamo allestito una squadra competitiva, certi giocatori a Dicomano non si erano mai visti".

Il campionato è stato però molto al di sotto delle aspettative. "La domanda più frequente - prosegue Ciulli - che mi veniva rivolta era legata ai motivi di mancanza di risultati, ma tuttora non me lo spiego neanche io. E’ stata un’annata complicata, abbiamo dovuto cambiare in corsa due allenatori e questo non era nelle previsioni. A dicembre siamo tornati sul mercato inserendo quattro nuovi elementi ad arricchire la rosa, ciò non è bastato comunque ad evitare di finire tra gli ultimi in classifica. Faremo tesoro sicuramente di questa situazione, analizzeremo quali sono stati gli elementi negativi che hanno mandato all’aria i nostri piani".

"La società - conclude Ciulli - è già al lavoro per programmare l’anno prossimo, sia per quanto riguarda la prima squadra ma anche per tutte le altre formazioni che fanno parte dell’Alleanza Giovanile Dicomano. A partire dalla scuola calcio, che negli anni è cresciuta molto, al settore giovanile dove anche lì contiamo un bel numero di squadre, con l’obiettivo futuro di partecipare a qualche campionato regionale. Tengo a precisare che per la prossima stagione avremo a disposizione il campo sussidiario in sintetico e questo ci aiuterà sicuramente ad affrontare il nuovo anno calcistico nel migliore dei modi. Ringrazio tutti coloro che ci sono vicini e ci aiutano a portare avanti l’attività sia a livelli dilettantistico che giovanile".

Francesco Querusti