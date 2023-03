Il Criterium di Montelupo a super Gomez

Rivincita della formazione dilettanti fiorentina Hopplà Petroli Firenze sulla Zalf Euromobil nel Criterium Industria e Artigianato Montelupo Fiorentino. Nell’edizione 2022 era stato lo squadrone veneto a conquistare il primo posto con Alberto Bruttomesso e il terzo con Cattelan, mentre tra i due era finito Matteo Fiaschi della Hopplà Petroli Firenze, ovvero il corridore che proprio nei giorni scorsi ha deciso improvvisamente di cessare l’attività. Questa volta il gradino più alto del podio è stato per la formazione fiorentina grazie al colombiano Nicolas Jaramillo Gomez, classe 2000, autore di una travolgente volata che gli ha permesso di avere ragione del giovane Zordan, alla prima stagione da under 23, e del suo compagno di squadra Cavalli.

Per il vincitore, già noto in Italia, una conferma delle sue eccellenti doti di velocista con le quali ha regolato tutto il gruppo dopo una gara velocissima condotta a 45 di media. Sono stati 87 dei 98 iscritti coloro che hanno preso parte alla kermesse su 40 giri di Km 2,500 interamente pianeggianti e senza curve insidiose, organizzata dal Team fiorentino Zero Zero. La vittoria, prima stagionale ha reso felice la squadra, e segnatamente il titolare dell’Hopplà Claudio Lastrucci, la cui azienda è nella zona dove si è svolta la competizione.

Ordine di arrivo: 1) Nicolas Jaramillo Gomez (Hopplà Petroli Firenze) Km 100, in 2h13’22", alla media di km 44,989; 2) Giovanni Zordan (Zalf Euromobil); 3) Stefano Cavalli (idem); 4) Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano); 5) Riccardo Perani (Gallina Ecotek); 6) Allori; 7) Chiarucci; 8) Silenzi; 9)

Mattia Di Felice; 10) Arzilli.

Antonio Mannori