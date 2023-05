Il Club Sportivo rischia Poi suona la riscossa

CLUB SPORTIVO FIRENZE

2

POGGIO A CAIANO

1

CLUB SPORTIVO FIRENZE: Mazzuoli, Pinzuti, Pollini, Lombani, Chiaverini, Pascoli M., Cisse, Sponza, Pascoli A., Bercigli, Cariulo. A disp.: Marinai, Tamas, Rauso, Bruscoli, Bonini, Menichetti, Cherici, Fardello, Donati. All.: Borghini.

POGGIO A CAIANO: Loi, Pierini, Tronci, Vannucchi, Conti, Cirenga, Magelli, Pisaneschi, Carradori, Gori, Scanavini. A disp.: Bellini, Corsi, Cardone, Marchetti, Le Rose, Palmariello, Spatafora, Melani, Belli. All.: Gravante.

Arbitro: Federico Giacomelli di Pisa, coadiuvato da Matteo Pacini di Empoli e Gianluca Doronzo di Pisa.

Reti: 45’ Scanavini (rig.) 60’ Cisse, 118’ Pascoli A.

Una vittoria maturata in rimonta, che consente di continuare a inseguire il sogno-promozione. E’ il Club Sportivo Firenze ad aggiudicarsi i playoff del girone G di Seconda Categoria 202223, a seguito del 2-1 imposto ieri a Signa al Poggio a Caiano. Gli uomini di mister Borghini partivano con i favori del pronostico, ma i primi a passare sono stati i pratesi grazie ad un rigore segnato da Scanavini. Il pareggio colto da Cisse al 60’ ha consentito ai fiorentini di rientrare in gioco e di prolungare la contesa sino ai supplementari, sino alla rete di Andrea Pascoli. E adesso, il Club Firenze si giocherà il salto in Prima con le vincenti degli spareggi-promozione degli altri raggruppamenti.