Il Circolo Firenze conquista il ‘Dolci’ Successo di prestigio, gioia Pennisi

Affermazione di prestigio per il Circolo Tennis Firenze che conquista il Trofeo Carlo Dolci, manifestazione regionale di tennis a squadre strutturata con incontri di doppio. Nella finale, svolta al Tc Bisenzio, il club fiorentino ha superato 2-1 la Cooperativa Livorno al doppio di spareggio, dopo che la formazione labronica era passata in vantaggio con la coppia Asei Ceschino-Langella. Il Ct Firenze ha reagito con forza ottenendo il pareggio con Afeltra-Mariani e l’emozionante affermazione finale (doppio con minimo 110 anni di età in totale) con la coppia Antonio Afeltra-Paolo Isidori per 11-9 al terzo set. Per lo storico Ct Firenze 1898, che compie quest’anno 125 anni, il 2023 è iniziato nel migliore dei modi. Nelle semifinali il circolo fiorentino delle Cascine aveva superato 2-0 il Tc Prato, mentre i livornesi avevano battuto sempre per 2-0 lo Junior Marina di Carrara.

"Il trofeo dedicato a Carlo Dolci, ex presidente provinciale della Federtennis di Prato, presidente e consigliere del Fabbricone Tc Bisenzio - afferma il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi - è il modo migliore per ricordare un grande personaggio del tennis. E’ stata una bella edizione con la presenza di squadre regionali di valore e una fase finale di livello. La manifestazione è molto sentita dai circoli toscani ed è un punto fermo della stagione invernale a squadre. Carlo Dolci era stato il primo a credere nell’attività non agonistica sviluppandola nella nostra provincia in maniera diffusa e ora grazie al circuito Tpra e il ritorno della Coppa Italia, è la conferma che aveva seminato nel modo giusto e con la sua solita eccellente visione rivolta al futuro".

Da ricordare che il Tc Bisenzio, organizzatore del torneo Carlo Dolci, ha festeggiato la promozione in Serie A1 della squadra maschile, in una grande festa al Teatro Garibaldi di Prato dove è stata raccontata la storia del Circolo Fabbricone, nato nel 1940, che è l’attuale Ct Bisenzio.

Francesco Querusti