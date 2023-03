Il Bisonte, un lunedì da batticuore Con Novara sarà una battaglia

Archiviato il ko casalingo contro Vallefoglia, che ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive ma che ha portato comunque un punto in classifica, oggi Il Bisonte Firenze torna in campo per la 21ª giornata: alle 18.30, a Palazzo Wanny, arriva la Igor Gorgonzola Novara, in una partita posticipata a oggi per la contemporaneità con l’impegno casalingo della Savino Del Bene Scandicci. L’obiettivo delle bisontine, che si presenteranno al completo, è quello di proseguire la corsa per guadagnarsi un posto nei play off, anche se di fronte si troveranno una corazzata come Novara, già ai quarti in Champions e a caccia di punti per riconquistare il quarto posto in campionato.

"Novara – ha detto il tecnico Carlo Parisi – è una squadra che viene da un momento un po’ particolare, in cui ha ottenuto grandi risultati in Champions ma ha fatto un po’ più di fatica in campionato, quindi è alla ricerca di punti che le possano consentire di riprendersi almeno il quarto posto: oltre al valore tecnico superiore dobbiamo dunque aspettarci una squadra che cercherà di guadagnare l’intera posta in palio. Di contro noi veniamo da una partita con luci e ombre, e abbiamo bisogno di trovare un po’ più di continuità ed essere più lucide nei momenti topici: la squadra ha un buon approccio al lavoro settimanale, ma questi miglioramenti richiedono un po’ di tempo. La partita contro Novara è sicuramente complicata, ma noi vogliamo provare a fare un passo avanti anche contro una formazione più blasonata: non basterà solo essere aggressivi, ma dovremo anche rispettare il piano partita, perché facciamo un buon lavoro nella preparazione dei match e credo che la squadra debba concentrarsi molto su questo aspetto”.

La Igor Gorgonzola Novara di coach Stefano Lavarini, che dovrà fare a meno di Jordyn Poulter, potrebbe schierarsi con Ilaria Battistoni (classe 1996) in palleggio, la turca Ebrar Karakurt (2000) come opposto, Anna Danesi (1996) e Sara Bonifacio (1996) al centro, la statunitense McKenzie Adams (1992) e Caterina Bosetti (1994) in banda e Eleonora Fersino (2000) nel ruolo di libero.