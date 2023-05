Il Bisonte show: clamorosa rimonta La vittoria vale l’epilogo per l’Europa

E-Work Busto Arsizio

2

Il Bisonte Firenze

3

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista ne, Degradi 20, Lloyd 4, Monza 1, Rosamaria ne, Lualdi 1, Stigrot 12, Colombo, Olivotto 13, Zannoni (L2) ne, Omoruyi 13, Zakchaiou 14, Bressan ((L1). All. Musso.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 6, Sylves 11, Herbots 18, Lotti ne, Guiducci ne, Van Gestel 8, Panetoni (L1), Knollema, Adelusi ne, Graziani 6, Nwakalor 25, Lapini (L2) ne, Kosareva, Malinov 5. All. Parisi.

Arbitri: Salvati – Rossi.

Parziali: 25-21, 25-20, 19-25, 21-25, 13-15.

Grazie a una rimonta epica, Il Bisonte espugna anche Busto per 3-2 e si qualifica per la finale dei play off Challenge Cup: domenica, ancora una volta in trasferta, la squadra di Parisi si giocherà l’accesso all’Europa contro la vincente fra Casalmaggiore e Bergamo; intanto si gode la quarta vittoria consecutiva, stavolta arrivata al termine di una rimonta clamorosa che dimostra quante motivazioni abbiano ancora le bisontine. Sotto 2-0, con il gioco che stentava a decollare, Il Bisonte ha tirato fuori l’orgoglio, vincendo facilmente il terzo set e aggiudicandosi punto a punto sia il quarto che il quinto: per il secondo match consecutivo il titolo di MVP se lo è preso Herbots (18 punti di cui 13 negli ultimi tre set), ma è impossibile non citare Nwakalor (top scorer con 25), le tre centrali Alhassan, Graziani (entrambe 6 punti con 3 muri) e Sylves (11 dal secondo set in poi col 61% in attacco e tre muri), la regia sempre più ispirata di Malinov, il preziosissimo lavoro di equilibrio di Van Gestel e quello in seconda linea di Panetoni, oltre al contributo in battuta di Kosareva.

"È stata una partita faticosa – le parole di capitan Herbots -, anche perché era la seconda trasferta in quattro giorni: siamo alla fine della stagione e siamo tutte stanche, ma sono contenta che non abbiamo mollato dopo due set dove non abbiamo giocato bene per niente. Loro con tutti i problemi che hanno sono state brave a spingere fino alla fine, ma alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante".