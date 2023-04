Il Bisonte-Savino Del Bene Non è una gara qualunque

I derby non sono mai banali. Neanche quando in apparenza non ci sono grossi obiettivi in palio. Stasera alle 20,30, a Palazzo Wanny, l’ultima giornata di A1 manda in scena il capitolo numero trentadue – fra A1, A2, Coppa Italia e B1 – della saga fra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci, ed entrambe le squadre conoscono già il loro destino: le bisontine giocheranno il torneo di qualificazione alla Challenge Cup, mentre le scandiccesi parteciperanno con ambizioni importanti ai play off scudetto.

La Savino Del Bene però ha bisogno di un punto per chiudere matematicamente seconda nella regular season, e al tempo stesso non vorrà sprecare troppe energie in vista della finale di ritorno di Coppa Cev, in programma mercoledì a Palazzo Wanny contro l’Alba Blaj dopo aver vinto l’andata tre giorni fa in Romania.

Il Bisonte invece vuole conservare il nono posto dall’attacco di Cuneo e Vallefoglia, ma soprattutto riscattarsi dopo le ultime sei sconfitte. In più, c’è da onorare al meglio uno degli impegni più sentiti dalle rispettive tifoserie, che ripercorrendo la storia recente in A1 ha sorriso per sedici volte su diciassette a Scandicci.

È un ex il coach de Il Bisonte Carlo Parisi, che presenta così la sfida: "Sapevamo che le ultime tre partite sarebbero state molto complicate: con Conegliano siamo apparsi passivi, con Monza dopo un pessimo primo set siamo riusciti a giocarcela, con Scandicci ci aspettiamo di crescere ancora. Il derby è un match sentito contro una squadra che è seconda e che sta per vincere la Cev Cup: dobbiamo tirare fuori l’orgoglio". Queste invece le parole del coach della Savino Del Bene Massimo Barbolini: "È una partita importante, decisiva per il nostro piazzamento in campionato. Sarà una sfida complicata, che dovremo giocare bene e in cui dovremo aver pazienza. Come tutte le partite del campionato vale tre punti, certo è un derby, ma noi non dobbiamo guardare a questo, visto che abbiamo la fortuna di poter guardare a progetti molto importanti, in particolare a quello di confermare il secondo posto".