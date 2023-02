IL BISONTE FIRENZE

3

REALE MUTUA CHIERI

0

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan, Sylves 4, Herbots 16, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 8, Panetoni (L1), Knollema, Adelusi ne, Graziani 7, Nwakalor 15, Lapini (L2) ne, Kosareva ne, Malinov 3. All. Parisi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 5, Morello, Rózanski 3, Bosio, Spirito (L1), Fini (L2) ne, Nervini 1, Grobelna 8, Villani 8, Butler 4, Storck 4, Mazzaro 3, Kone ne, Weitzel 3. All. Bregoli.

Arbitri: Carcione – Cruccolini. Parziali: 25-16, 25-14, 26-24.

Firenze - Il Bisonte fa la storia e per la prima volta in A1 mette insieme quattro vittorie consecutive, battendo 3-0 una delle formazioni più forti del campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri quinta in classifica: una prestazione praticamente perfetta, con statistiche altissime in tutti i fondamentali e il solito traino di Herbots (16 punti) e Nwakalor (15), ma se Firenze ha vinto lo deve anche e soprattutto a una difesa quasi impenetrabile, con il premio di MVP che è andato al libero Sara Panetoni. Coach Parisi schiera Malinov in palleggio, Nwakalor opposto, Van Gestel e Herbots in banda, Graziani e Sylves al centro e Panetoni nel ruolo di libero, e a metà del primo set c’è subito l’allungo firmato Nwakalor (14-11), con Herbots che poi trova il 19-14 e Malinov che chiude con il muro del 25-16. Nel secondo set non c’è storia (25-14), il terzo invece è il più equilibrato: sul 23-23 Parisi decide di cambiare in regia con Guiducci per Malinov e Herbots procura il match point (24-23), Villani lo annulla ma una super Graziani ne crea un altro con il primo tempo e alla fine è Nwakalor a chiudere 26-24.

Gioca oggi invece la Savino Del Bene Scandicci, che alle 18 ospita a Palazzo Wanny la Wash4Green Pinerolo penultima in classifica: un’occasione d’oro per consolidare il secondo posto in classifica e per rimanere a – 4 da Conegliano, ma anche per centrare la ventesima vittoria stagionale. "Ci confronteremo con una Pinerolo che nonostante la classifica sta lottando, quindi ci vorrà attenzione e rispetto": avverte coach Massimo Barbolini.