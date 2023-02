Il Bisonte continua a correre: quinto sigillo

CUNEO SAN BERNARDO

2

IL BISONTE FIRENZE

3

CUNEO GRANDA SAN BERNARDO: Kuznetsova 25, Drews ne, Klein Lankhorst ne, Cecconello 3, Caravello (L1), Szakmáry 24, Gicquel 22, Magazza ne, Signorile 1, Hall 10, Caruso 3, Diop, Gay (L2) ne. All. Bellano.

IL BISONTE: Alhassan 4, Sylves 4, Herbots 21, Lotti, Guiducci 1, Van Gestel 3, Panetoni (L1), Knollema 3, Graziani 12, Nwakalor 21, Lapini (L2) ne, Kosareva, Malinov 4. All. Parisi.

Arbitri: Papadopol – Cappello.

Parziali: 25-18, 22-25, 25-19, 20-25, 15-17.

Note – Durata set: 25’, 29’, 28’, 27’, 21’; muri punto: Cuneo 8, Il Bisonte 16; ace: Cuneo 7, Il Bisonte 0.

Il Bisonte infrange finalmente il tabù di Cuneo – dove non aveva mai vinto in quattro precedenti – e ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato, imponendosi in rimonta al tie break al termine di una partita soffertissima. Sotto due set a uno, le bisontine hanno ancora una volta trovato la forza di non mollare, pareggiando i conti e poi vincendo un quinto set al cardiopalma, al terzo match point, contro una San Bernardo mai doma e con tre giocatrici sopra i 20 punti (Kuznetsova 25, Szakmary 24 e Gicquel 22): il titolo di MVP è andato al capitano Britt Herbots (21 punti con due muri), ma il merito va condiviso con tutta la squadra, con la panchina che ha dato il suo grande contributo e il muro che è stato ancora una volta l’arma decisiva (16 totali con 7 personali di una straordinaria Graziani).

"Sono stanca morta – ha detto Herbots –, è stata una partita tosta e combattuta fino alla fine: sapevamo che Cuneo gioca sempre bene in casa, ma per noi fare punti era la cosa più importante e sono fiera della squadra che non ha mai mollato nonostante il brutto primo set. Sono molto contenta perché le ragazze che sono entrate hanno dato l’energia che serviva: non è semplice entrare e fare bene, sono orgogliosa e dico brava a tutta la squadra: abbiamo lavorato tanto e siamo abituate a soffrire, abbiamo avuto un inizio di stagione non semplice ma abbiamo reagito e oggi si è visto".