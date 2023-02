Appuntamento con la storia per Il Bisonte Firenze, che da quando gioca in serie A1 non ha mai centrato quattro vittorie consecutive. Reduce dai tre successi contro Bergamo, Pinerolo e Macerata, e con il gruppo al completo, ci proverà oggi alle 19.30, quando a Palazzo Wanny arriverà la Reale Mutua Fenera Chieri per la diciottesima giornata del campionato di serie A1: un’impresa difficilissima considerando lo stato di forma delle piemontesi, che sono quinte in classifica con 36 punti – quindici in più delle bisontine – e che hanno fatto percorso netto in Europa, vincendo otto gare su otto e qualificandosi per le semifinali di Challenge Cup.

Ex e precedenti. Le ex della sfida sono tre: nella Reale Mutua ci sono Fatim Kone, bisontina nell’annata 202021 in A1, e Francesca Villani, protagonista con la maglia de Il Bisonte nella stagione 201314 (quella del doblete promozione in A1-Coppa Italia di A2), mentre a Firenze c’è Rhamat Alhassan, che ha giocato a Chieri nelle ultime due annate. I precedenti fra i due club sono invece nove, con cinque vittorie per Il Bisonte (di cui due negli ultimi due precedenti casalinghi) e quattro per la Reale Mutua.

Le parole di Parisi. "Contro Chieri il livello salirà di parecchio rispetto alle ultime partite".