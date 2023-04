Il Bisonte cerca il pass con Cuneo

Un match point da sfruttare subito. Stasera alle 20,30 al Palasport di Cuneo si gioca gara 2 del primo turno dei play off Challenge Cup contro la Granda San Bernardo, e grazie al successo per 3-2 in gara 1 Il Bisonte ha già la possibilità di chiudere i conti e di qualificarsi per la fase successiva: servirà una vittoria con qualsiasi punteggio, altrimenti, in caso di sconfitta, domenica si tornerà a Palazzo Wanny per la bella.

"Quella di sabato scorso – ha detto alla vigilia il tecnico Carlo Parisi – è stata una partita combattuta, in cui abbiamo corso dei rischi come ci capita spesso negli ultimi tempi, ma alla fine quello che contava era vincere e lo abbiamo fatto: siamo 1-0 per noi, adesso andiamo a giocare gara due a Cuneo sapendo che loro in casa hanno un rendimento più performante. Saranno ancora più aggressive del solito, quindi il nostro obiettivo sarà quello di farci trovare preparate fin dall’inizio: le ragazze dovranno approcciare il match con grande determinazione perché per Cuneo è un dentro o fuori, quindi dovremo subito metter loro un po’ di tensione addosso. Per farlo dovremo essere concentrate per affrontare una partita come sono state le precedenti: quest’anno con Cuneo abbiamo giocato tre tie break in tre confronti, quindi con la testa dobbiamo essere pronte a un’altra battaglia".