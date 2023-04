I cursori sono decisivi Specialmente a destra

Assetto confermato, sorpresa Ikone sulla corsia offensiva di destra e Castrovilli a surrogare Armabat. Per il resto squadra ipotizzata alla vigilia con Barak di nuovo alle spalle di Cabral, confermatissimo al centro dell’attacco. Stavolta la Fiorentina prova anche a saltare il centrocampo con qualche lancio lungo per innescare la corsa del francese, ma anche per sfruttare le doti aeree di Gonzalez e Cabral. Ma è l’inedita mediana Mandragora-Castro che fatica a prendere le misure alla coppia Pickel-Meitè, con l’ex Benfica che si alterna su Castrovilli e Barak, quando si abbassa. Si prova a giocare a a sinistra, dalla parte di Gonzalez che però trova Sernicola e Ferrari in seconda battuta. Quando si va da Dodo, invece, è tutta un’altra musica e non per niente i pericoli arrivano tutti da lì. Tenendo alta la linea di difesa