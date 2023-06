I campionati toscani crono sabato al Mugello

Dopo il rombo delle moto nel Gp di ieri, sabato prossimo il fruscio delle ruote sul circuito internazionale del Mugello a Scarperia.

Organizzato dal Club Ciclo Appenninico 1907 si disputa infatti il Trofeo Unione Montana del Mugello con gare per esordienti e allievi a cronometro.

I primi disputeranno l’ultima prova della Challenge Tommaso Cavorso percorrendo un giro di km 5,245. Per gli allievi e le allieve, due giri in programma con i titoli toscani in palio. Il primo concorrente dei 98 iscritti partirà alle 18,25.