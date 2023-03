Half Marathon Firenze, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 31 marzo 2023 – Il 2 aprile torna l’Half Marathon Firenze, arrivata alla 39esima edizione, con partenza da lungarno della Zecca (alle 9) e arrivo in piazza Santa Croce. Numerosi i provvedimenti predisposti per la manifestazione. Si inizia con i divieti di sosta dalle 20 di domani in via lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Piave (lato fiume), lungarno Pecori Giraldi, lungarno Cellini (lato fiume tra Ponte San Niccolò e il numero civico 1/A), Corso Tintori, via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), piazza della Calza (tratti), piazza dei Frescobaldi, lungarno Vespucci (tratto numeri civici 30 e 32), Il Prato (tra via Curtatone e via Garibaldi), piazza di Cestello (tratti), piazza dei Nerli (tratti), via degli Strozzi. A questi divieti di sosta si aggiungeranno, dalle 8 di domenica, quelli in via dell’Anconella, via di Serumido, via del Ronco, via Palestro (tra Il Prato e via Montebello), via Magenta (tra Il Prato e via Montebello) e Ponte Vespucci (ambo i lati).

Dalle 6 di domenica scatterà la chiusura di lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri e lungarno della Zecca Vecchia. Via Tripoli diventerà strada senza sfondo e sarà revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (fino alle 13). Passando al percorso, dalle 7.30 saranno istituiti i divieti di sosta e alle 8.30 i divieti di transito sulle seguenti strade: lungarno della Zecca Vecchia-lungarno Pecori Giraldi-Ponte a San Niccolò-piazza Ferrucci-lungarno Cellini-piazza Poggi-lungarno Serristori-Ponte alle Grazie-lungarno alle Grazie-piazza Cavalleggeri-Corso Tintori-via dei Neri-via della Ninna-piazza della Signoria-via dei Calzaiuoli-piazza San Giovanni-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Strozzi-via della Vigna Nuova-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-piazza d’Ognissanti-via Montebello-via Curtatone-Il Prato-via Garibaldi-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-lungarno Santa Rosa-via della Fonderia-via Cavallotti-via Pisana-Borgo San Frediano-via dei Serragli-piazza della Calza-via Romana-piazza di San Felice-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-Ponte Santa Trinita-lungarno degli Acciaioli-piazza del Pesce-lungarno degli Archibusieri-lungarno Anna Maria dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-lungarno alle Grazie-piazza dei Cavalleggeri-Corso Tintori (secondo giro)-via dei Neri-via della Ninna-piazza della Signoria-via dei Calzaiuoli-piazza San Giovanni-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Strozzi-via della Vigna Nuova-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-piazza d’Ognissanti-via Montebello-via Curtatone-Il Prato-via Garibaldi-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-lungarno Santa Rosa-via della Fonderia-via Cavallotti-via Pisana-Borgo San Frediano-via dei Serragli-piazza della Calza-via Romana-piazza di San Felice-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-Ponte Santa Trinita-lungarno degli Acciaioli-piazza del Pesce-lungarno degli Archibusieri-lungarno Anna Maria dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-lungarno alle Grazie-piazza dei Cavalleggeri-Corso Tintori-via Magliabechi-piazza Santa Croce. Inoltre dalle 8.45 alle 9.30 in lungarno Pecori Giraldi e Ponte San Niccolò sarà creata una corsia protetta verso lungarno Cellini con chiusura della direttrice verso piazza Ferrucci. Fino al termine della gara (ore 13) saranno in vigore divieti di transito anche nelle strade afferenti al percorso, compreso Ponte alle Grazie. Ci saranno anche deviazioni e modifiche del trasporto pubblico.

Nic.Gra.