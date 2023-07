Guelfi, sogno interrotto. Lo scudetto a Parma La finale americana non ha portato fortuna

Il sogno dei Guelfi Firenze di ripetere il successo della scorsa stagione si è infranto contro i Parma Panthers, con la formazione emiliana che ha vinto per la sesta volta il massimo campionato italiano. Per i Guelfi Firenze rimane invece l’amarezza di non essere riusciti a fare il back-to-back, di aver lasciato lo scettro di campioni d’Italia a Parma, di non aver concluso nel migliore dei modi una settimana magica vissuta negli Stati Uniti. Un’esperienza indimenticabile quella vissuta dalle squadre impegnate nell’Italian Bowl 2023, perchè Guelfi e Panthers hanno avuto la possibilità di abitare, allenarsi e giocare all’interno del campus della University of Toledo, disputando la finale davanti agli oltre 8.000 spettatori del Glass Bowl Stadium di Toledo.

Per i gigliati del Football Americano è mancato solamente il lieto fine, è mancata la vittoria che avrebbe reso ancora più speciale l’esperienza vissuta. Ad imporsi invece sono stati i Parma Panthers, che si sono meritati il successo, indirizzando la gara nel primo tempo e poi gestendo il risultato fino al 29-13 finale.

I Panthers hanno segnato nel primo quarto con Volpi, ma è stato nella seconda frazione di gioco che la formazione emiliana ha preso il sopravvento, segnando altri due touchdown con una ricezione di Finadri e con una corsa di Minniti. All’intervallo così i Guelfi sono arrivati sotto per 21-0 e con il morale a terra.

Nel terzo quarto un intercetto di McElroy ha restituito un po’ di energia ai gigliati e un touchdown di Gerbino ha riaperto la partita, portando la sfida sul 21-7. La fiamma della speranza fiorentina è stata però soffocata nel quarto quarto, con Minniti che ha segnato il suo secondo touchdown di giornata e ampliato nuovamente il gap in favore di Parma.

Il primo “Superbowl italiano“ giocato negli Stati Uniti non ha sorriso ai Guelfi Firenze, che oggi rientreranno in Italia e cominceranno a preparare la prossima stagione.

Coach Guglielmo Perasole ha infatti dichiarato: "Non è andata come volevamo. Di questa esperienza ci rimane l’incredibile opportunità di esserci potuti preparare come dei professionisti, ma la cosa ancora più importante è stata la possibilità di rivedere e riabbracciare tanti amici di oltre Oceano, ex giocatori e allenatori, che sono venuti da tutti gli Stati Uniti per seguirci. Voglio ringraziare chi ci ha sostenuto e dare appuntamento a inizio ottobre per l’inizio dell’attività giovanile".