Guelfi show, si vola negli States per la finale I Dolphins Ancona travolti dall’onda viola

I Guelfi Firenze difenderanno il titolo conquistato un anno fa a Bologna. I viola della palla ovale hanno infatti battuto 42-21 i Dolphins Ancona nella semifinale andata in scena ieri all’Otel Stadium di Firenze. Prova di forza da parte dei viola, che per l’occasione ritrovavano coach Art Briles in panchina. L’allenatore statunitense ha dato la giusta spinta al gruppo guidato fino alla scorsa partita dal duo Bocci-Perasole.

I Guelfi hanno infatti iniziato la gara nel migliore dei modi, passando subito in vantaggio nel primo quarto. A sbloccare la gara una corsa del solito Gerbino, che ha portato il risultato suo 6-0. Il secondo quarto vede ancora protagonista Gerbino, in grado di realizzare un altro touchdown e di innescare Carboni per la trasformazione da due punti. I Dolphins reagiscono grazie a Brancaccio, che segna la prima meta della gara per i marchigiani e accorcia il risultato. Al primo touchdown di Ancona segue però uno show personale di Gerbino, che entra in end zone altre due volte ampliando il gap in favore dei Guelfi.

Le due squadre così vanno all’intervallo sul 27-7, con i Guelfi pienamente in controllo della gara. I viola però, in apertura di terza frazione, commettono l’errore di rilassarsi e lasciano campo alla rimonta dei Dolphins, che accorciano con un touchdown di Thomas. In apertura di quarto quarto i Dolphins accorciano ancora con un gran passaggio di Di Galbo che trova Soltana in end zone. Il risultato è sul 27-21 e la partita è più che mai in bilico. I Guelfi però si risvegliano e prima trovano un touchdown con Fimiani, poi chiudono la partita con una corsa da 64 yard di Bartoccioni, che fissa il 42-21 finale.

I fiorentini possono dunque esultare, andranno a giocarsi il titolo a Toledo in Ohio, dove questo anno si disputerà l’Italian Bowl, ovvero la finale del massimo campionato italiano di Football Americano.

Per la compagine viola sarà la terza finale della sua storia, la seconda di fila, e a Toledo, sede della grande finale, affonteranno la vincitrice dell’altra semifinale. Oggi in campo ci saranno i Parma Panthers e gli Skorpions Varese, chi vincerà potrà raggiungere i Guelfi in finale.