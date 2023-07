Gualandi, Rossi Lottini e Conversano impreziosiscono le fila del Lebowski

Nuovi movimenti di mercato in Promozione. Il Centro Storico Lebowski completa l’organico con Niccolò Gualandi (1999) esterno offensivo ex Fortis e Figline, Davide Rossi Lottini (04) dal Grassina, e Andrea Conversano (05), centrocampista proveniente dall’Affrico. L’Alleanza Giovanile Dicomano, dopo il cambio dell’area tecnica passata a Giovanni Tortelli, ha riconfermato Tommaso Bencini (96) centrocampista, Niccolò Giordani (96) attaccante, Marco Pantiferi e Moussa Faye, e nelle ultime ore ufficializzato le conferme dei portieri Federico Maionchi (02) e Samuele Martini (03) e degli attaccanti Lorenzo Paggetti (03) e Samuele Nardoni (04). Annunciato inoltre il ritorno di Lorenzo Zeni (87), attaccante. Il Fiesole tramite il diesse Francesco Martongelli per il centrocampo ha perfezionato altri acquisti: si tratta di Lapo Melosi (04), proveniente dalla Primavera del San Donato Tavarnelle, e di Alessandro Russo (04), prelevato dalla Pistoiese. Tre new entry per la Settignanese: Galeazzo (04), difensore dal Porta Romana, Lorenzo Bagnoli (90), centrocampista arrivato dal Centro Sportivo Lebowski, e Dario Giustarini (03), centrocampista ex Sestese. Altri arrivi anche in casa della neopromossa Settimello allenata da Francesco Giannini, che dopo aver ufficializzato la riconferma di Tommaso Testaguzza (01), difensore centrale, annuncia gli arrivi di Silvio Calabrese, attaccante dal Luco, ed Edoardo Lepri (01), esterno alto proveniente dall’Antella. Nelle prossime ore saranno annunciati Cosimo Gaggini (03) difensore, ex Amici Miei, il centrocampista Michele Kowalski (03) e l’attaccante Antonio Oriti (02) dal Prato 2000.

Giovanni Puleri