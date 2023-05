Griffe de Chat firma la Tris al ’Meli’

Con un ultimo perentorio allungo il castrone di 4 anni Griffe de Chat, montato da Malek Sahead, allievo di Manuele, in 1.33.9 si è affermato sui 1500 metri della Tris di Firenze al ’Cesare Meli’, Premio Matilde Bonaparte (euro 8.800), sottomettendo Always Ahead con Francesco Dettori e Infernale con Mario Sanna. in quarta posizione Kathy Jungle con Dario di Tocco precedeva per la quarta moneta Folki con Nicola Pinna. Il vincitore, erede di Olympic Glory e Sharissima, è giunto alla seconda vittoria in 17 uscite con i colori di Noemi Pulci. Euro 15,61 la quota vincente al betting di Griffe de Chat. In un’altra corsa di valore Arras in sella a Beniamino prevale su Cuore Impavido nell’Omnium del Visarno per Anglo Arabi. Otto soggetti di 5 anni ed oltre si sono sfidati sui 2000 metri dell’Omnium (euro 16.500) ed ancora una volta è emersa la classe superiore del girgio di 6 anni Beniamino, che con Maikol Arras si è imposto in 2.16.8 sul diretto rivale Cuore Impavido. in terza posizione Borreale con Tore Sulas ha preceduto Ceommo Ramon e Chimera da Clodia.

F. Que.