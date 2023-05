Grevigiana, passi avanti Adesso c’è il Capannori

SAMBUCA

1

GREVIGIANA

2

SAMBUCA: Ridi, Lombardini, Raspollini (76’ Licari), A. Ricci, Concato, Merli, Maravigli, Parrini (90’ T.Ricci), Monticciolo, Carosi (68’ Salvadori), Bartarelli. All. Giorli.

GREVIGIANA: Macaluso, Rivaldi (70’ Francini), E. Anichini, D’Ignazi, A. Anichini, Nutini, Gimignani (89’ Pistolesi), Salsi, Formosa, Bellucci (78’’ Brucculeri), Svelti. All. Zagli.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 20’ A. Ricci, 63’ Formosa (rig.), 68’ Salsi.

Nella finale play off del girone I di Seconda categoria la Grevigiana vince in rimonta 2-1 contro la Sambuca. E domenica giocherà lo spareggio play off regionale contro il Capannori che ha battuto 3-1 il Gallicano. Nella prima parte meglio la Sambuca con Maravigli e Carosi che dettano il gioco, e col gol al 20’, su angolo, A. Ricci, di testa. Nella ripresa Grevigiana su di tono e pari su rigore, realizza Formosa: azione sulla sinistra con traversone basso per Bellucci che controlla e tira in porta con il difensore Raspollini che in scivolata respinge il tiro, ma per l’arbitro la palla è stata colpita col braccio. Pochi minuti dopo c’è il raddoppio della Grevigiana con schema dalla bandierina e pallone a Salsi che calcia di sinistro e infila l’incrocio dei pali. Nel finale Sambuca preme con forza, Salvadori e Licari si rendono pericolosi senza concretizzare.

F. Que.