Grassina al galoppo: Affrico vola alto in Promozione Quarta giornata di Promozione caratterizzata da gol e da alcune squadre che hanno fatto un passo indietro. Settimello interrompe serie negativa, San Miniato vola in testa, Affrico guadagna tre punti, Grassina fa poker e Casentino Academy prende i tre punti in trasferta.