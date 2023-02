Gran Premio Firenze promette spettacolo

Gran Premio Firenze show domani all’ippodromo fiorentino del Visarno. Undici cadetti di 4 anni, fra cui alcuni dei migliori soggetti della Leva 2019 come Diamond Francis, Daughter As, Daniele Jet e soprattutto l’allievo di Mauro Baroncini, l’aitante Desiderio d’Esi, si daranno battaglia nello storico Gp Firenze. Ricco il montepremi di 66.000 euro, per una corsa di Gruppo 2 sulla distanza dei 2020 metri. Il Gpran Premio Firenze è la più antica competizione classica toscana vantando nell’albo d’oro frequentatori dei quartieri alti del Trotto Italiano, come Bayard, Assisi, Crevalcore, Ghenderò, Argo Ve, Varenne, fino ad arrivare allo scomparso morello Chuky Roc, che nel 2022 stabilì il primato della corsa in 1.12.1 al km.

Quest’anno la corsa si presenta affascinante con i favori del pronostico a Desiderio d’Esi, Diamond Francis e Daughetr As. Il convegno di sette corse avrà inizio alle 14,05. Ingresso gratuito per donne e bambini, ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Questi i partenti dell’82° Gran Premio Firenze di trotto: 1 Don Giò Nobel con driver Maisto, 2 Donnavventura Ors con Bellei, 3 Daniele Jet con Di Nardo, 4 Dundee As con Luongo, 5 Daughter As con Gocciadoro, 6 Desiderio d’Esi con Farolfi, 7 Dorothy Bar con Stefani, 8 Dali Prav con Renè Legati, 9 Donnavittoria Par con Lo Verde, 10 Denzel Washington con Minnucci, 11 Diamond Francis con Dell’Annunziata.

Nell’ultima corsa al Visarno nove puledri promettenti di 3 anni, ancora Maiden, si sono sfidati sul miglio nel Premio San Valentino. Embassy Wise As con il suo maestro Lorenzo Baldi in 13.5 assumeva il comando su East dei Greppi, Enrico dei Greppi e Eufrasia Fior imponendo un ritmo veloce con 600 metri in 43.8 e il km in 1.14.5. East dei Greppi trainava Elettra Robin all’attacco del leader. In dirittura d’arrivo Elettra Robin s’imponeva di classe e forza in 1.15.3, piazza d’onore per Eufrasia Fior con Antonio Greppi, poi nell’ordine Embassy Wise Fior, East dei Greppi ed Eva Doctor. Elettra Robin, rampolla di Royal Blessed e Top Fly Ek, allieva di Casillo, conquistava per i colori della scuderia Robin la prima vittoria in carriera, pagando al betting euro 1,46.

Francesco Querusti