GP Firenze scalda i motori Quante stelle tra i partenti

Si alza il sipario sull’82° Gran Premio Firenze di trotto in programma domenica 19 febbraio. Corsa di Gruppo 2 di alto livello sui 2020 metri dell’ippodromo del Visarno con in pista cavalli europei di 4 anni. Questi i partenti con i relativi numeri: 1 Don Gio Nobel con driver Maisto, 2 Donnavventura Ors con Bellei, 3 Daniele Jet con Di Nardo, 4 Dundee As con Luongo, 5 Daughter As con Gocciadoro, 6 Desiderio d’Esi con Farolfi, 7 Dorothy Bar con Stefani, 8 Dali Prav con Renè Legati, 9 Donnavittoria Par con Lo Verde, 10 Denzel Washington con Minnucci, 11 Diamond Francis con Dell’Annunziata. Una corsa di grande valore che promette emozioni e spettacolo. E’ atteso al Visarno il pubblico delle grandi occasioni.

Nell’ultima corsa di trotto all’ippodromo fiorentino, con driver Marco Volpato, l’aitante Buzz Stecca chiude il poker di vittorie nel Clou del Visarno. Il Premio Oreficeria Roberto Pretolani dal 1946 (montepremi euro 9.350) è stato un interessante handicap per otto anziani, distribuito su due nastri, a 2020 metri per la categoria C e a 2040 per la B. Alla giravolta Troblemaker sbagliava, Aurora Key con Salvo Mattera si portava in testa su Carlitos Francis e Attenti al Lupo, mentre lo svedese Speedy Face con Gambino agiva laterale. A metà corsa Buzz Stecca, con Marco Volpato, attaccava in terza ruota con due fendenti in 14.1 e 13.9, demolendo la resistenza di Attenti al Lupo. L’allievo di Andrea Bertolin si scatenava con un quarto scoppiettante in 28.7 e superando tutti si isolava vincendo in 1.15.8 al km sui 2040 metri. Speedy Face era secondo in 1.16.5, precedendo Carlitos Francis e Attenti al Lupo. Buzz Stecca, portacolori della scuderia Corona Boreale, ha concluso il poker consecutivo di vittorie al Visarno, evidenziando con netta superiorità.

Francesco Querusti