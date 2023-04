Gp Città di Empoli, Tonioli fa il bis La spunta nel finale fra 14 corridori

di Antonio Mannori

Il fine settimana con i dilettanti in Toscana si è chiuso in Provincia di Firenze con il 45° Gp Città di Empoli, una classica che ha rinnovato il successo con 180 dilettanti élite e under 23 al via sulle colline attorno alla città per oltre metà gara, mentre nel finale la salita verso il Montalbano dal versante di Limite sull’Arno ha fatto selezione. Si imposto alla fine il ventiquattrenne ferrarese di Sant’Agostino, Nicholas Tonioli che dopo la gara di Montecassiano nelle Marche vinta nel mese d marzo, ha fatto il bis confermando le sue ottime doti di velocista. Ai posti d’onore i due russi Gonov e Igoshev, atleti forti anche su pista, che corrono per la formazione spagnola della PC Baix Ebre. Per i toscani è andata meglio rispetto al giorno prima, in quanto nei primi dieci si sono classificati Regnanti della Hopplà Petroli Firenze, Dati della Mastromarco Sensi e Demiri della Iki Sport.

La gara veloce nonostante il forte vento, si è deciso poco prima del centesimo chilometro quando dal gruppo che aveva marciato per tre quarti di gara compatto, sono usciti l’atteso Zurlo, il sempre vivace Garibbo, Igoshev e Dati. Era il preludio al netto frazionamento provocato dalla salita di Castra verso il Montalbano, dove è stato il forte russo Igoshev a transitare per primo e vincere il gran premio della montagna.

Nei 29 chilometri che ancora mancavano alla conclusione, la corsa proponeva emozioni a getto continuo e la situazione cambiava di sovente fino a quando sulla salita finale verso Cerreto Guidi si formava sulla testa della corsa un drappello di 14 corridori.

A quel punto nessuno era più in grado di rientrare e quindi erano loro a giocarsi il successo sul traguardo di via Carraia., Tonioli sapeva uscire all’esterno superando i due corridori russi del team spagnolo e conquistando l’importante successo in questa classica che conta vincitori illustri dal 1975 ad oggi.

Ventinove le squadre al via avvenuto dal Centro Coop di Empoli grazie al direttore Federico Olandese con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni, Enrico Sostegni per la Regione Toscana e Fabrizio Biuzzi assessore allo sport del comune di Empoli. La gara valida anche per il Trofeo Banca Cambiano, è stata organizzata con bravura e professionalità da Roberto e Cristina Maltinti con Giampiero Ragionieri e Lorenzo Parenti, ed ha ricordato Renzo Maltinti lo storico fondatore e presidente della società fiorentina per oltre 45 anni.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Nicholas Tonioli (Cablotech Training) km 142, in 3h24’39", media km 41,632; 2) Lev Gonov (Baix Ebre); 3)E gor Igoshev (idem); 4) Matteo Zurlo (Trevigiani); 5) Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze); 6) Del Toro; 7) Cantoni; 8) Colnaghi; 9) Dati; 10) Demiri.