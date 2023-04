Gonzalez e Amrabat L’incognita Nazionali

A caccia della prima mossa giusta ma con l’incognita dei Nazionali. Il primo dei 9 impegni di aprile sarà per la Fiorentina il più difficile e questo, nello specifico, per tre motivi ben diversi. Primo perché, sulla carta, l’Inter è la squadra più forte del lotto di formazioni che i viola affronteranno, poi perché l’appuntamento del Meazza cadrà a soli quattro giorni dalla semifinale d’andata di Coppa Italia (e tanti stanno pensando già alla sfida di Cremona) e poi perché Italiano dovrà fare i conti con la grande incognita legata allo stato fisico dei cinque Nazionali da poco rientrati, alcuni dei quali (su tutti Gonzalez e Amrabat) tornati davvero provati dagli impegni con le rispettive Selezioni.

Normale, dunque, che buona parte delle scelte iniziali che il tecnico varerà per la sfida di oggi saranno basate sulla condizione dei suoi giocatori, che non potranno però prescindere dalla presenza tra i pali di Terracciano: il numero uno viola inizierà un tour de force impressionante che difficilmente lo vedrà riposare, al pari di buona parte degli interpreti della difesa che a Milano dovrebbe essere composta da Dodo e Biraghi sulle fasce e Martinez Quarta e Igor come coppia centrale. Certezze anche sulla linea mediana dove, nel 4-2-3-1 di partenza, Italiano non pare intenzionato a rinunciare né ai muscoli di Amrabat né alle giocate di Mandragora, ancora in vantaggio su Castrovilli (out invece per problemi fisici Duncan). Qualche dubbio in più sulla trequarti: se infatti per Ikoné e Bonaventura il posto da titolare non pare in forse, sulla fascia sinistra il ballottaggio tra Saponara e Gonzalez è più che mai aperto, con l’8 che però pare in vantaggio. In attacco, stante il forfait di Jovic, il peso del reparto offensivo ricadrà tutto sulle spalle di Cabral, che cerca il suo primo acuto in carriera nella scala del calcio dopo i sette gol realizzati nelle ultime nove partite.

Andrea Giannattasio