Glorie toscane, che raduno Premiati Bartoli e Albanese Fra i presenti anche Bitossi

Il Monastero dei Padri Carmelitani di S. Lucia alla Castellina, Centro Spirituale della Federciclismo, è tornato ad ospitare il raduno delle Glorie Toscane di ciclismo. I riconoscimenti per l’ex campione pisano Michele Bartoli, per il valdarnese di adozione ciclistica Vincenzo Albanese, pprofessionistadella Eolo Kometa, per Giancarlo Brocci ideatore dell’Eroica ed Elisabetta Nencini figlia del campione mugellano Gastone. Premiato anche Carlo Fontanelli, editore empolese. Tra i 150 presenti Franco Bitossi con altri ex professionisti e personaggi per questo 33° Ritrovo del pedale a pochi giorni dalla ripresa dell’attività.

Antonio Mannori