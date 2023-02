Gli ottavi hanno decretato le finaliste

Si sono conclusi gli incontri valevoli per gli ottavi di finale della coppa provinciale e sono state definite le otto squadre che si giocheranno l’edizione 20222023 della Coppa Fringuelli. L’ultima qualificata è la Polisportiva Carraia, che mercoledì scorso ha superato in casa il Cavallina al termine di un confronto ricchissimo di emozioni. Nei tempi regolamentari i mugellani sono passati per primi in vantaggio, ma sono stati raggiunti. L’1-1 ha portato le squadre ai supplementari, con i padroni di casa subito capaci di portarsi in avanti, ma che vengono recuperati dagli ospiti. Sessione di calci di rigore a senso unico, con il Carraia sempre a segno nei suoi tre tentativi, mentre il Cavallina li ha falliti tutti (errori di Alessandro, Alfonso e Gabriele Ferraro).

Nei quarti di finale, in programma mercoledì prossimo, si giocheranno Virtus Rifredi-San Michele Cattolica Virtus, Atletico Esperia-Mercatale Val di Pesa, Carbonile-Atletico Figline e Carraia-Vaglia. Sempre in gara unica con eventuali supplementari e rigori in caso di parità.