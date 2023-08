Girone di ferro di Calcio Promozione per le sedici squadre fiorentine

Fantacalcio o realtà? In attesa della composizione dei gironi da parte del Comitato Toscana Figc-Lnd le società stanno studiando le varie suddivisioni possibili, vista in una logica regionale. Di particolare interesse il campionato di Promozione (che torna ai classici 3 gironi) con la maggior parte delle squadre fiorentine che saranno inserite nel girone B a 16 squadre. Questa un’ipotesi del girone B, che si preannuncia un vero raggruppamento di ferro: Alleanza Dicomano, Affrico, Alberoro, Antella, Cs Lebowski, Casentino Academy, Chiantigiana, Fiesole, Grassina, Luco di Mugello, Montagnano, Porta Romana, San Piero a Sieve, Sansovino, Settignanese, Subbiano. La neo promossa Sestese dovrebbe essere inserita nel girone A. La Coppa di Promozione inizierà domenica 3 settembre; il campionato al via domenica 17 settembre. Le ultime notizie indicano in sabato 12 agosto la data di ufficializzazione di tutti i gironi dilettanti da parte del Comitato Toscana Figc-Lnd, a seguito della riunione del direttivo regionale.

F. Que.