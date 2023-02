Girone B, oggi due anticipi: Lanciotto Campi vuole la vetta Punti salvezza per Calenzano

Per il campionato di Promozione, oggi alle 15 si anticipano due gare del girone "B" relative alla 21ª giornata.

Montelupo-Lanciotto Campi. Per questa trasferta empolese abbastanza impegnativa, il Lanciotto Campi sarà privo degli squalificati Manzatu, Algerino e dell’allenatore Selvaggio. In panchina a sostituire il tecnico campigiano probabilmente andrà Guidotti allenatore degli Juniores. Un Lanciotto che dopo il pareggio di domenica punta al successo per tornare al comando della classifica approfittando anche del turno di riposo della capolista Audax Rufina.

Athl. Calenzano-San Piero a Sieve. La formazione di casa che recupera Marulli, ma non potrà schierare Landolina squalificato, è intenzionata a far suo questo spareggio salvezza puntando alla vittoria che manca da quattro giornate. Il San Piero a Sieve del tecnico Grossi che proviene da due vittorie di fila mira a proseguire per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Nel San Piero rientra Cassai ma non ci sarà Giani.

G. P.