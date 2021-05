Firenze, 20 maggio 2021 - Dopo lo straordinario spettacolo sugli sterrati senesi, il Giro d’Italia ha salutato la Toscana con l’omaggio a Gino Bartali, un gigante del pedale, al leggendario Alfredo Martini, al Sommo Poeta Dante Alighieri nato a Firenze. Il passaggio da Ponte a Ema, quello da Firenze ed infine da Sesto Fiorentino prima di iniziare il continuo salire e scendere da Monte Morello al Passo del Carnaio, i tre momenti per onorare questi grandi personaggi. E come era successo nella tappa di Montalcino, tanti gli sportivi presenti ad assistere alla corsa rosa soprattutto nella zona di

Firenze e tantissimi quelli lungo la salita di Monte Morello. Una tappa attesa e temuta non solo per il suo profilo altimetrico e il suo dislivello ma anche per le difficoltà che qualche atleta avrebbe potuto incontrare dopo la fatica del giorno precedente.

Il ritrovo nella magnifica Piazza del Campo a Siena regno del Palio inondata di sole, e da qui il via verso le zone del Chianti dopo quelle del Brunello del giorno prima. Una caduta del pistoiese Fabio Sabatini senza conseguenze mentre più grave quella che vede coinvolto dopo Castellina in Chianti Alessandro De Marchi, già maglia rosa in questo giro, trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi per un trauma toracico. Il passaggio da Ponte a Ema di fronte al Museo del ciclismo Gino Bartali, e durante l’attraversamento di Firenze nasceva la fuga di giornata protagonisti 16 corridori tra i quali il toscano Diego Ulissi oltre a Giovanni Visconti e Vincenzo Albanese, toscani di adozione ciclistica. A Sesto Fiorentino il passaggio per ricordare Alfredo Martini ed iniziare la salita di Monte Morello dopo 85 Km con vantaggio dei fuggitivi di 5 minuti e mezzo sul gruppo maglia rosa. Al Passo della Consuma 9’20” il margine dei battistrada mentre iniziava a piovere. Perdono contatto alcuni atleti nel drappello di testa tra i quali Ulissi, sul Passo del Carnaio rimangono in 4 ed infine la botta vincente di Andrea Vendrame e dell’australiano Hamilton a 2 Km dal traguardo. In volata è il bravissimo e generoso Vendrame ad imporsi, il gruppo arrivo dopo oltre 10 minuti, ma non cambia nulla nella classifica generale.

Venerdì l’omaggio ufficiale a Dante Alighieri a Ravenna dove riposa, e città dalla quale il Giro riparte verso il nord con la tappa di 197 Km che si concluderà a Verona, poi sabato lo Zoncolan.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Andrea Vendrame (Citroen AG2R La Mondiale); 2) Cristopher Hamilton (Team DSM); 3) Gianluca Brambilla (Trek Segafredo) a 14”; 4) George Bennet (Jumbo Visma); 5) Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè) a 1’05”:

CLASSIFICA GENERALE: 1) Egan Bernal (Ineos Grenadiers); 2) Vlasov a 45”; 3) Caruso a 1’12”; 4) Carthy a 1’17”; 5) Yates a 1’22”.

