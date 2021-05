Firenze, 19 maggio 2021 - E’ il giorno degli omaggi. Non se li faranno certo i corridori. Per gli esperti è da tre stelle, ma tra gli sterrati del giorno prima nelle gambe, i 209 km di lunghezza e 4mila metri di dislivello, mi par difficile credere che i corridori di omaggi se ne faranno tanti, per riposarsi c’è la lunga, piatta strisciata da Ravenna a Verona di venerdì. Quando il Giro avrà lasciato definitivamente la Toscana, ma un pezzetto gliene rimarrà ancora attaccato alla coda, perché la dodicesima frazione è dedicata a Dante Alighieri, e quindi non occorre aggiungere altro.

Ma giovedì è il giorno degli omaggi alle memorie. A Gino Bartali, il passaggio da Ponte a Ema davanti alla sua casa natale e pochi metri prima al Museo del Ciclismo che ne porta il nome: e la vulcanica Michela Piccioni, corridora “eroica” e membro della Commissione Amatori della Fci, ha messo in piedi di concerto con istituzioni e associazioni una bella manifestazione con visite guidate (prenotazioni 392 6277248) tra le 10 e le 14, aperitivo in terrazza (ci sarà anche la Compagnia di Babbo Natale), mostra delle bici storiche dei mestieri, raro esempio e compendio di cultura materiale della comunità, e ciclisti in abbigliamento storico oltre a giovani corridori della S. S. Aquila, che di Ginettaccio fu la prima squadra.

Poi, a Sesto Fiorentino, l’omaggio ad Alfredo Martini, prima corridore poi mitico ct pluri-iridato della nazionale italiana, a cento anni dalla nascita. A lui e a Franco Ballerini, suo allievo e sfortunato erede, vengono poi intitolate due piazze fiorentine, nella zona di San Bartolo a Cintoia. E allora, in questa tappa che si inerpica verso un finale forse scoppiettante su Monte Morello e sul Passo della Consuma, come non ricordare anche Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Vasco Baroni, Renzo Soldani, Fabrizio Fabbri e Michela Fanini? E la lunghissima schiera di campioni che hanno onorato la Toscana a pedali: Franco Bitossi, Roberto Poggiali, Marcello Mugnaini, Nedo Pinori, e poi Mario (e Cesare) Cipollini, Paolo Bettini, Franco Chioccioli, Michele Bartoli, Francesco e Stefano Casagrande, Andrea Tafi, Massimiliano Max Lelli che è in corsa al Giro-E (la corsa rosa delle bici a pedalata assistita) con il team Enit di cui è capitano, e ancora il “Magro” Riccardo Magrini che oggi commenta il pedale su Eurosport con Luca Gregorio a colpi di “fagianate” e “veglioni del tritello”, e poi Marco Giovannetti, Alessio Di Basco, Luca Scinto, Rinaldo Nocentini, Daniele Bennati, Simone Borgheresi, e chissà quanti ne dimentico…

Ali di memoria per far volare questa tappa così bella, dal punto di vista del paesaggio certamente ma anche dal lato tecnico, ne sanno qualcosa i tanti cicloamatori che viaggiano spesso a medie da motorino sulla 222 Chiantigiana così nervosa nei suoi saliscendi, e si cimentano sulle salite di Monte Morello e ancor più sulla Consuma, ottimo banco di prova e terreno di allenamento per chi andrà a correre le più blasonate granfondo del nord, prima tra tutte la Maratona delle Dolomiti, o la durissima Sportful Dolomiti Race nel Bellunese con il temutissimo Passo Manghen, o la terribile Otztaler Radmarathon, 238 klm e 5.500 metri di dislivello su quattro passi a cavallo del Brennero… Ma non divaghiamo, torniamo alla Consuma e ricordiamo che nel 1940 proprio su queste strade, anche se dal versante aretino, prese il via la leggenda di un ragazzino che allora aveva appena 21 anni: si chiamava Fausto Coppi, voleva mettersi in mostra agli occhi del suo capitano, un certo Gino Bartali… Anche Monte Morello ne ha viste tante di ruote solcare le sue curve, come pure il passo della Calla, e poi nel finale il Carnaio che quest’anno viene affrontato da un versante un po’ più duro. Tanto per non farsi mancare nulla.

