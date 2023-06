Giro della Valdera a tappe junores Anteprima tricolore

Presentato il Giro della Valdera a tappe juniores, patrocinato dalla Regione Toscana, in programma dal 23 al 25 giugno, che costituirà l’anteprima del Campionato italiano in linea previsto in Trentino domenica 2 luglio.

Alla gara toscana iscritte ben 41 formazioni per 164 corridori, con tutti i più forti esponenti nazionali della categoria e tre team stranieri.

Le tre tappe della gara organizzata dalla società "Una Bici X Tutti" sono: 236 Pontedera-S.Maria a Monte Km 103; 246 Casciana-Chianni km 86; 256 La Rosa-Terricciola km 111.