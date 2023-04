Giro della Val di Greve 300 atleti pronti al via Tre gare in due giorni

Sono trecento gli atleti tra i giovanissimi che gareggeranno oggi e fra gli esordienti che saranno, invece, impegnati domenica mattina. Tre le gare che si svolgeranno in appena due giorni a Greve in Chianti, organizzate dalla locale società ciclistica nell’ambito del Giro della Val di Greve che festeggia il ventennale.

Andiamo nello specifico. Cento i giovanissimi che daranno vita oggi pomeriggio su di un circuito paesano di ottocento metri al Trofeo Simone Camiciotti con ritrovo al Circolo Arci di via Cini ed inizio della manifestazione alle 15,30. Partenza e arrivo sono previsti nel viale Giovanni Da Verrazzano all’altezza delle scuole medie.

Domani mattina, a partire dalle 9, il via alla Coppa Maurizio Dini per esordienti 1° anno (87 iscritti) sulla distanza di 26 chilometri e mezzo. Da Greve e Greti, quindi tre giri del circuito Testi, Passo dei Pecorai, Pontaccio, Le Bolle, Greti, per fare poi ritorno a Greve.

Alle 10,30, la partenza del Trofeo Alfredo Barbieri per gli esordienti del 2° anno (gli iscritti in totale sono 120) con quattro giri dello stesso circuito comprendente la salita dal Passo dei Pecorai verso le Bolle. L’arrivo a Greve è situato sempre nel viale Giovanni Da Verrazzano.

Antonio Mannori