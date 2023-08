Giovanissimi, Appuntamento show a Borgo

Nel centro di Borgo San Lorenzo grazie alla società ultracentenaria locale, il Club Ciclo Appenninico 1907 con la fattiva collaborazione del Comune (partenza ed arrivo in piazza Dante), si è svolta la tradizionale gara di Giovanissimi, valevole per i trofei Amilcare Giovannini e Vittorio Pini. Una bella festa sul circuito di circa 700 metri con i miniciclisti fiorentini che hanno brillato nelle varie categorie ottenendo i successi con Capitoni (7 anni), Bellucci (8 anni) e Gentili (10 anni). Alla fine il presidente della società organizzatrice Stefano Rossi, insieme ai suoi collaboratori, ha premiato i protagonisti dando appuntamento con il ciclismo alla 78ª Coppa della Liberazione, la classica nazionale per Allievi, che è in programma a Borgo San Lorenzo domenica 17 settembre.

LE CLASSIFICHE

Categoria G1: 1) Davide Capitoni (Uc Empolese); 2) Franzese (id.); 3) Bianchini (Giovani Ciclisti Toscani). CAT. G2: 1) Federico Bellucci (V.C. Empoli); 2) Cal (Giovani Ciclisti); 3) Attili (Olimpia Valdarnese): CAT. G3: 1) Dario Picariello (Team Valdinievole); 2) Alfatti (Olimpia Vald.); 3) Parentini (Milleluci): CAT. G4: 1) David Gentili (Gastone Nencini); 2) Velaj (C.C. Appenninico); 3) Seneci (Gastone Nencini). CAT. G5: 1) Diego Della Polla (S.Miniato-S.Croce); 2) Cavallini (Valdinievole); 3) Conte (V.C.Empoli); CAT. G6: 1) Francesco Martinelli (Valdinievole); 2) Bendinelli (id.); 3) Cantini (Empolese).

SETTORE FEMMINILE: Hanno ottenuto il successo: Adele Lorenzoni (Olimpia Valdarnese), Greta Gorga (Borgonuovo), Giovanna Conte (V.C. Empoli), Cristina Emilia Gaggioli e Bianca Capitoni (Empolese).

Antonio Mannori