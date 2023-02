Giornata fiorentina per il ministro Abodi: visita al Viola Park

Il ministro Andrea Abodi

Firenze, 20 febbraio 2023 - Giornata fiorentina per il ministro dello Sport Andrea Abodi che oggi si è recato al Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina di Bagno a Ripoli, accompagnato sia dal presidente del club viola Rocco Commisso che dal direttore generale Joe Barone. Una volta terminata la visita al Viola Park Abodi ha incontrato a Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella e poi vedrà nel pomeriggio anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Abbiamo parlato di questo grande anno di sport – ha detto Nardella - visto che ospiteremo un evento internazionale di tennis femminile, uno dei più importanti eventi di atletica col Golden Gala e poi abbiamo parlato del progetto dello stadio. Devo dire che il ministro Abodi conosce molto bene il nostro progetto perché lo ha seguito anche quando era all'Istituto per il credito sportivo. Quello di oggi è stato un confronto molto positivo, il ministro ha apprezzato il nostro lavoro". "Con Abodi - ha aggiunto il sindaco - ci siamo dati appuntamento al Franchi una delle prossime settimane per un sopralluogo insieme allo studio Arup per illustrargli nel dettaglio tutti gli aspetti del progetto che sta andando avanti".

Niccolò Gramigni