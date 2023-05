Giornata azzurra, Luci sul podio E la Vangi soffia lo scettro a Farsetti

di Antonio Mannori

In duecentocinquanta, tra esordienti e allievi, hanno partecipato alla "Giornata azzurra". Protagonisti brillanti i giovani atleti delle società fiorentine e valdarnesi, che hanno conquistato una vittoria con Lorenzo Luci e numerosi piazzamenti. In primo piano anche Andrea Mori, tredicenne che ha conseguito per l’Uc Donoratico il quinto successo stagionale imponendosi nella prima delle tre gare organizzate in maniera splendida dal G.S. Circolo Ricreativo Cintolese in quest’ultima località. Mori ha vinto davanti al gruppo compatto (53 i partenti) anticipando l’agguerrita coppia dell’Empolese formata da Scappini e Gastasini, mentre quarto è giunto Del Carlo.

Identica conclusione a ranghi compatti anche nella gara del secondo anno (66 al via) nonostante una maggiore vivacità in corsa. Il valdarnese Filippo Benevieri ha vinto lo speciale traguardo volante mentre lo sprint per il successo è stato avvincente con tre atleti divisi da pochi centimetri. Ha prevalso Luci con un rush finale poderoso sul valdarnese Roggi ancora una volta secondo.

Nella gara allievi (124 partenti) finale combattuto ed emozionante con un primo tentativo di Ferruzzi della Fosco Bessi e quindi quello di Matteo Luci che dopo aver guadagnato 10 secondi è stato raggiunto dal gruppo a 30 metri dalla linea di arrivo, e il più forte di tutti è stato Francesco Matteoli nei confronti del veneto Dalla Bona e del valdarnese Del Cucina. Il generoso Luci è terminato in quarta posizione seguito dal sempre costante Tavanti. I due traguardi volanti previsti vinti da Zeno Pisani e da Cesare Picchianti. Le gare erano valevoli anche per i titoli provinciali pistoiesi che sono andati a Duccio Menici e Francesco Matteoli (Team Valdinievole) ed a Emanuele Tarabori (Via Nova), mentre la rassegna si è conclusa con ricchissima cerimonia di premiazione.

ARRIVO (allievi): 1)Francesco Matteoli (Team Valdinievole) km 56, in 1h25’, media km 39,314; 2) Thomas Dalla Bona (FDB Sport); 3) Riccardo Del Cucina (Fosco Bessi); 4) Matteo Luci (Vc Empoli); 5) Giulio Tavanti (Sancascianese).

ARRIVO (esordienti 2° anno): 1) Lorenzo Luci (Velo Club Empoli) km 33, media km 38,101; 2) Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese); 3) Marco Canziani (Butese); 4) Gabriele Pierazzuoli (Montecarlo); 5) Gagliano Canale (Fabrimar).

ARRIVO (1° anno): 1) Andrea Mori (Donoratico) km 29, media km 37,197; 2) Laerte Scappini (Empolese); 3) Mattia Gastasini (id.); 4) Sebastian Del Carlo (Vc Empoli); 5) Gabriele Fratoni (Fosco Bessi).

JUNIORES: Prima vittoria negli juniores per la squadra della Vangi Sama Ricambi Il Pirata di Calenzano. L’ha ottenuta Christian Di Prima a Capo D’Orlando in provincia di Messina davanti al toscano Tommaso Farsetti (CPS Professional), a Luca Brancato (Nial), quindi Carmeni e Russo.