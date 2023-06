Giornata azzurra di Pagnana Tris per Gastasini

Nella località di Pagnana sulla riva sinistra del fiume Arno tradizionale appuntamento con esordienti e allievi, in palio i Memorial Mauro Neri e Adriano Chiti. L’apertura della "Giornata Azzurra" organizzata dall’Uc Empolese si è aperta con le due gare esordienti presenti complessivamente 110 corridori. Nella prova del 1° anno ha vinto in volata il fiorentino Mattia Gastasini al terzo successo stagionale che ha preceduto il compagno di squadra Scappini. Nella seconda gara che prevedeva sempre la salita verso Cerreto Guidi successo del piemontese Luca Gugnino che riusciva ad anticipare il senese Niccolini mentre il gruppo a 33" era regolato per il terzo posto da Seminara. La gara pomeridiana degli allievi ha visto il successo del piemontese Gabriele Peluso che ha regolato in volata un ristretto plotoncino formatosi negli ultimi chilometri dopo il quarto passaggio dalla salita da Mercatale a Cerreto Guidi. Infine tra gli juniores Flavio Venomi del Team Pieri di Calenzano ha conquistato il terzo successo stagionale riconfermandosi campione nazionale a cronometro in Albania, con una bella prestazione. ARRIVO(2° anno): 1)Luca Gugnino (Vigor Cycling Team) km 40,8, media km 35,325; 2)Niccolini (Ped. Senese) a 6"; 3)Seminara (Milleluci) a 33"; 4)Benevieri; 5)Folegnani. ARRIVO (1° anno): 1)Mattia Gastasini (Uc Empolese) km 31, media km 34,197; 2)Scappini (idem); 3)Cerone (Via Nova); 4)Menici; 5)Mori. ARRIVO (allievi): 1)Gabriele Peluso (Vigor Cycling Team) km 73, media km 36,987; 2)Giacomo Serangeli (Uc Foligno); 3)Alessandro Battistoni (Civitanova Marche).

Antonio Mannori