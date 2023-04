Gioco e motivazioni Com’è lontana Verona Se pure Ikone segna...

Il nostro sogno ad occhi spalancati continua. La Fiorentina oltrepassa i pronostici più ottimisti. Bella, tosta, letale e senza paura. Le vittorie senza se e senza ma sono sempre state precedute da narrazioni estreme sugli ostacoli che avevamo di fronte. La Fiorentina ha sfidato le intemperie turche d’alta quota dopo un viaggio impervio che nemmeno una scalata per piantare la bandiera sulla vetta del K2. Per non dire dell’invincibile Braga, squadra capace di tutto, avversario estremo steso a stretto giro che neanche un’amichevole contro le riserve dell’under 16 del Dopolavoro ferroviario. Poi la Polonia e un clima definito quantomeno ostile. La bolgia dello stadio del Lech Poznan, squadra ai limiti dell’imbattibile armata da una difesa impenetrabile (almeno per i primi due minuti). Paura. Beh, le premesse erano sempre molto simili a trasferte al Santiago Bernabeu di Madrid. Ma forse meglio così: mai rilassarsi, mai. Poi però ci sono anche quelli che, contenti fino a un certo punto, si chiedono se sia la Fiorentina davvero forte o gli avversari impenetrabili come un panetto di burro tagliato con la sega elettrica. La risposta è facile: sicuramente è vera la prima tesi mentre la seconda, anche se non propriamente un fake, è smentita dal fatto che anche Milan e Inter si sono dovute inchinare davanti a Italiano e ai suoi. Quindi questa Fiorentina è davvero in tiro, nella testa e nelle gambe, il momento è magico e tutti noi preghiamo a modo nostro perché non finisca mai. Non prima delle finali, ovvio.

Di sicuro, in ogni caso, abbiamo il diritto a vivere questi giorni felici come meritano di essere vissuti. Anche per dare un senso a quella malinconia iniziale che non se ne voleva andare. Finchè, citata la parola salvezza (ricordate Verona?), è scattata la scintilla. Italiano, quello che qualcuno riteneva non all’altezza, è uscito dal buio portandosi dietro tutta la banda. Ecco Cabral, da bidone a capocannoniere da Conference. Poi tutti gli altri, compreso il mitico Ikonè, uno fortissimo nell’uno contro uno che però ha spesso fatto i conti col fatto che oltre quell’uno ce ne sono altri dieci. Beh, il francese torna in panchina, poi si alza, entra e inventa un assolo che vale un gol e una grande rivincita personale. Orgoglio, lavoro, un allenatore che sa vedere le qualità oltre i limiti. Gioco, sì, ma anche motivazione alle stelle. Poi ci metti l’entusiasmo e il gioco è fatto, almeno per ora. Ma a pensarci bene questa Fiorentina sta riuscendo in un’altra operazione. Non certo facile, tra l’altro. Quella di mettere da parte, almeno per un po’, discorsi, litigi, faziosità sul caso stadio. Una faccenda vitale, naturalmente. Ma vuoi mettere un Nico in palla con le scale elicoidali? Vuoi mettere una città di allenatori con una città di architetti? Per non dire dei commercialiasti. Bello parlare di pallone. Grazie Fiorentina.