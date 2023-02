Ginnastica artistica show Al Mandela ecco le stelle

Oggi al Mandela Forum si alza il sipario sulla prima prova dei campionati italiani ChiantiBanca di serie A1 e A2 di ginnastica artistica maschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good. L’evento, organizzato dalla società Il Poggetto del presidente Mauro Selvi col patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, e con la collaborazione di Federginnastica, bissa quello di tre anni fa che fece registrare il tutto esaurito. Anche questa volta si preannuncia uno spettacolo di grande livello e l’alto numero dei biglietti finora venduti testimonia l’interesse e l’entusiasmo per una manifestazione che fra oggi e domani vedrà scendere in pedana oltre 600 atleti in rappresentanza di 72 squadre di tutta Italia, fra i quali le azzurre della Brixia Brescia, attuale campionessa tricolore, che hanno vinto il titolo agli ultimi Europei e i ginnasti junior e senior che hanno conquistato il bronzo.

Fra le donne confermata la presenza di molte giovani promesse della Ginnastica Civitavecchia guidata da Giulia Cotroneo e di numerose atlete straniere in forza alle società italiane; fra queste le campionesse europee Helen Kevric (junior) che gareggia per la Gal Lissone e Elisabeth Seitz della Ginnastica Riccione, impegnata alla trave. La Toscana sarà rappresentata in A1 dalla ginnastica Giglio di Montevarchi con una squadra giovane ma con Viola Pierazzini, una delle componenti della rappresentativa nazionale che ha vinto il titolo juniores a Monaco, e la ventiquattrenne capitana Lara Mori allenata da Stefania Bucci, pluricampionessa italiana e azzurra olimpica ai Giochi di Tokyo 2021 dopo essere stata riserva a quelli di Rio cinque anni prima. Nel maschile vedremo in gara il plurimedagliato iridato agli anelli Marco Lodadio tesserato per Roma Eur e il cagliaritano Nicola Bartolini campione del mondo al corpo libero ai Mondiali del 2021. Per quanto riguarda l’A2 la Toscana sarà al via con la società Livornese e la neopromossa Artistica Mugello di Borgo San Lorenzo; in serie B con la Motto Viareggio e la Falciai di Arezzo. Dopo Firenze le successive tappe dei campionati sono in programma a Ravenna il 3 e 4 marzo e ad Ancona il 5 e 6 maggio per poi concludersi con la final six dal 26 al 28 maggio in località ancora da definire.

Programma – Oggi: apertura Mandela Forum ore 15.30, inizio gare serie B ore 16, conclusione ore 20.30. Domani: ore 9-13.30 gare di A2; ore 16-20 gare di A1. Al termine cerimonia di chiusura. Prezzi (acquistabili on-line sul circuito TicketOne) – Oggi: 10 euro (ridotti: 5 euro per ragazzi 3-8 anni): domani: da 15 euro (ridotti 10) a 45 euro (balconata).

Franco Morabito