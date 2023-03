Gestione società, focus a Sant’Apollonia

"Un impegno continuo per le società sportive - afferma il presidente delle Commissione sport del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti - e un momento di chiarimento sulla nuova riforma del lavoro, su temi fiscali e gestionali, sulle criticità e sulle opportunità". Sono questi gli argomenti principali che troveranno spazio nel convegno ‘Le società sportive: focus, criticità ed opportunità ‘ che il Comune sta organizzando, promosso da Fabio Giorgetti, per sabato (9-13) a Sant’Apollonia. Si tratta di una tappa che rientra nel percorso iniziato con gli Stati Generali delle società sportive del territorio fiorentino. Ad oggi sono arrivate circa 350 adesioni. Un convegno ad alta specializzazione data la presenza ed il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Firenze, dei Consulenti del lavoro della Provincia e di Fiscosport. "L’obiettivo - conclude Giorgetti - è di fornire un supporto alle realtà sportive, dopo due anni di pandemia, per affrontare insieme i cambiamenti e le difficoltà economiche e finanziarie fornendo strumenti di valutazione e formazione".

F. Que.