Il premio Chianti Classico San Fabiano Calcinaia (montepremi 6.600 ruro), riservato ai tre anni non vincitori di 10mila euro in carriera, raccoglieva la presenza di alcuni dei migliori Gentlemen del Trotto italiano. Erano infatti in pista all’ippodromo fiorentino del Visarno: Biasuzzi, Gori, Stefano Baldi, Del Rosso e Dami. Sette i puledri in partenza e al via in 13.9 El Fuego Font con Marco Scarton andava in testa su Esplosivo Gso ed Esotica Si e passava i 600 metri in 44.9, mentre Eastwood Bi con Rebecca Dami agiva all’esterno, inseguito da Euphoria Bi. Dopo il primo km in 1.16.3 Eastwood Bi passava a condurre davanti ad Euphoria Bi e dopo un quarto in 29.7 in retta tentava la fuga, ma rallentando veniva piegato da Euphoria Bi con Mauro Biasuzzi in 1.15.6 che concludeva vittorioso grazie a un gran finale.

Esotica Si con Stefano Baldi precedeva Esplosivo Gso ed Evita Lasmy. Per Euphoria Bi, pupilla di Lagas e portacolori della Scuderia biasuzzi, quarta vittoria in 5 uscite, alla quota di euro 1,92. Una corsa bella e spettacolare di alto livello per i Gentlemen.