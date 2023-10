Galluzzo, vittoria d’autorità. Impresa del San Godenzo

L’Audace Galluzzo fa sua la partita di cartello della settima giornata del campionato di Prima categoria e torna in corsa per i piani alti della classifica. Si è infatti alzato forte il canto del Gallo nella gara vinta per 1-0 contro il quotato Sporting Arno. La rete decisiva del Galluzzo arriva al 67’ con splendida azione promossa da Bargioni e Leoni e cross perfetto per il bomber Paoletti che di testa mette dentro. Bella sfida ed entrambe le formazioni hanno creato diverse occasioni da gol, con il portiere dei locali Scro fra i migliori.

Audace Galluzzo: Scro, Olivieri, Cianciulli (62′ Leoni), Terzani, Chini, Berti, Leporatti (82′ Ammannati), Bargioni (88′ Barrasso), Paoletti, Toccafondi (76′ Burgassi), Ponziani (55′ Bandini). All. Daniele Latini.

Sporting Arno: Giusti, Checcucci, Papini, Ippolito, Ferretti, Migliarese (82′ Pelli), Nesi, Barry, Giannone (77′ Giuntini), Calvani, Jaiteh (77′ Poggiolini). All. Gianluca Allegri.

Nelle altre gare del girone D il Barberino di Mugello batte 1-0 l’Isolotto in una gara per la salvezza con gol di Cavicchi al 30’ del primo tempo. L’Isolotto è rimasto in 10 al 65’ per l’espulsione del capitano Bruni per doppia ammonizione. Il San Godenzo di mister Massimo Coppini compie l’impresa e vince 5-3 a Casellina. Locali in vantaggio con Butera al 6’ minuto; poi segna 5 gol di fila il San Godenzo con Vallaj su rigore, Giannoni, Camara, Luca Calabrese e Curraj; negli ultimi 5 minuti accorcia le distanze il Casellina con Butera che si conferma grande giocatore e infine Pancotti. L’Incisa è bloccata in casa sull’1-1 dal Belmonte, mentre il Reggello vince 1-0 a Pratovecchio con gol di Crocini e passa in testa alla classifica. Il Cubino prevale 4-1 sul Levane. Rignanese-Chianti Nord 1-1.

Nel girone C la notizia del giorno è la battuta d’arresto casalinga della capolista Barberino Tavarnelle superata 1-0 dai pratese del Casale Fattoria. Il Barberino Tavarnelle era un anno che non subiva sconfitte. Partita al cardiopalma tra Cerbaia e Csl Prato che finisce 0-0 dopo mille emozioni. Il Cerbaia sbaglia un rigore con Enache che si fa respingere la conclusione dal portiere e colpisce due pali con Maio ed Enache. Comunque anche i pratesi non stanno a guardare risultando pericolosi in alcune occasioni. Nel finale il Cerbaia rimane in 9 uomini per due espulsioni ed al termine il clima fra le due squadre è ad alta tensione. Convincente affermazione della Sancascianese che con un gol di Lumachi, il suo uomo migliore, va ad espugnare Castello. Calenzano e Novoli sono stati sconfitti sui difficili campi di Albacarraia e Quarrata.

Francesco Querusti