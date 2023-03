Galluzzo show, Fiesole beffata

Nel girone E cade in casa la capolista Fiesole superata 4-2 dal Galluzzo. Locali in vantaggio al 25’ su autorete di Berti, ma al 31′ arriva il pari ospite con un gran tiro dal limite di Samuele Segoni. Al 36’ bella azione del Galluzzo di Bargioni per Ponziani che viene atterrato in area di rigore, penalty trasformato da capitan Toccafondi. Al 45’ il centravanti Paoletti si procura e trasforma un altro rigore per il 3-1. Nella ripresa il Fiesole cerca di rientrare in partita, ma è ancora il Galluzzo a segnare con Paoletti, in contropiede, al 74′. Nel finale all’83′ Gigli accorcia le distanze.

La Settignanese si scatena nella ripresa e batte 3-0 il Cubino con realizzazioni di Fani, Tofanari e Gomez. Bellissima partita tra Incisa e Bibbiena che termina 2-2. Bene il San Clemente che vince 2-1 con l’Ambra con doppietta di uno strepitoso Righini. Il Belmonte prevale sul Pestello per 4-0, a segno Bini 2, Adamo e Bonciani.

Nel girone D Cerbaia superstar facendo suo il derby con la Sancascianese per 2-1. Locali subito in gol al 18’ su angolo di Calonaci e tiro potente di Calvetti. Al 60’ raddoppio del centrale di difesa del Cerbaia Galli, calciando direttamente in porta su punizione da centrocampo con un fantastico gol. La reazione della Sancascianese porta alla rete di Penzo di testa. Finale ricco di emozioni, ma il risultato non cambia.

Il Barberino Tavarnelle vince ancora e supera 1-0 la Gallianese con un gol di Petracchi. La capolista Sestese a dieci minuti dal termine conquista il derby con il Rinascita Doccia per 2-1 con reti di Alivernini e Masetti; Ruocco per il Rinascita. L’Isolotto prevale sul Novoli per 2-1, Bruni e Galvani decisivi. Castello a valanga 4-1 sul Casellina con bella prova e gol di Ferri 2, Megli e Basolu.

Francesco Querusti