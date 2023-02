Gallianese, Cecchi lascia Scelta soluzione interna

Novità in panchina per la Gallianese, impegnata nella lotta per la salvezza nel Girone D della Prima Categoria. L’allenatore della formazione mugellana, Fabian Cecchi, è costretto a sospendere momentaneamente l’attività per un problema di salute che gli impedisce di seguire nel migliore dei modi la squadra. La società diretta dal presidente Gino Amerini, dunque, ha dovuto cercare una soluzione provvisoria per proseguire la stagione.

Si è scelto un profilo interno, con il gruppo affidato a Jacopo Giannoni, uno dei calciatori più esperti che è anche in possesso del patentino richiesto. Giannoni continuerà a giocare e verrà coadiuvato nel suo lavoro di campo da un dirigente o dagli elementi di maggiore esperienza della rosa.

La Gallianese confida nel rientro di Cecchi, che rimane tesserato, entro la fine della stagione. Il nuovo assetto tecnico debutterà domenica prossima nell’atteso derby di Barberino di Mugello contro lo Spartaco Banti, che è a pari punti in classifica all’interno della zona play-out.