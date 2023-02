Fra Sant’Agata e Ludus è pari a suon di reti

SANT’AGATA

3

LUDUS ’90

3

SANT’AGATA: Naldi, Zanieri (75’ Piattoli), Serotti, Verdi, Santi, Tucci, Simiele (89’ Vivoli), Alpi, Ciaravola (65’ Cresti), Diotaiuti (55’ Mattoni), Dumitrachi. All. Torresi.

LUDUS ‘90 VALLE DELL’ARNO: Parigi, Balloni, Peli (65’ Del Pasqua), Mattolini, Bargagni, Natale, Ottanelli, Franchini (86’ Guidotti), Del Lungo, Grazzini, Longo (59’ Tiliwa). All. Bagni.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Marcatori: 1’ Ciaravola, 12’ Del Lungo, 44’ Tucci, 56’ Ciaravola, 68’ Grazzini, 92’ Parigi.

Note: espulso 45’ Mattolini; al 35’ Diotaiuti calcia fuori un rigore.

Sant’Agata - Pari pirotecnico fra Sant’Agata e Ludus ‘90. Pronti via e i padroni di casa passano con Ciaravola, ma Del Lungo ristabilisce presto l’equilibrio. A fine primo tempo i mugellani prima sbagliano un rigore con Diotaiuti, poi raddoppiano grazie a Tucci (e gli ospiti restano in dieci per il rosso a Mattolini). Ciaravola in avvio di ripresa fa doppietta e la gara sembra chiudersi, ma Grazzini al 68’ la riapre. Forcing finale della Ludus ‘90 che nel recupero trova il pari con un clamoroso gol al volo del portiere Parigi.